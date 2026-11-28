Snart också på PC, om hackarna får som de vill.

Miljardspelet GTA 6 har nyss släppts och en PC-utgåva är utlovad först om några månader. Men en grupp hackare tycks inte vara villiga att vänta så länge, skriver BBC.

Gruppen uppges ha tagit saken i egna händer och med hjälp av AI-verktyg och läckt källkod försökt återskapa tv-spelet som en piratutgåva. Tv-kanalen har också sett bildklipp från en kopierad version av spelet som körs på vanlig pc.

Företeelsen skapar oro i spelbranschen, inte minst då vissa AI-verktyg visat sig kapabla att lättare kopiera eller åtskapa så gott som vilket spel som helst inom loppet av någon dag. Särskilt indiespelstillverkare uppges vara oroliga över utvecklingen, enligt Arstechnica.

– Jag känner mig inte lika bekväm att prata om vad jag jobbar på som jag var förr, har spelutvecklaren Lucas Pope sagt i podcasten ”Mike & Rami is still here”.