Skolfrånvaron ökade på släppdagen för ”GTA VI”
Skolfrånvaron mer än fördubblades på en skola i Arvika dagen som det populära tv-spelet ”Grand Theft Auto VI” släpptes i förra veckan. Det rapporterar Arvika Nyheter. Samma dag ökade frånvaron på alla kommunens skolor, enligt tidningen.
Även i Sundsvall ökade frånvaron både i grund- och gymnasieskolor med runt 25 procent, enligt SVT Västernorrland.
Alla gymnasieelever som Arvika Nyheter frågar vet andra elever som skolkade för att spela ”GTA VI”.
– Det har blivit så hajpat under så lång tid så jag tror definitivt att många kan tänka sig att hoppa över en skoldag, säger gymnasieeleven Felix Sandström till SVT.
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