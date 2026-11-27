Anställda på företaget Logitech fick ledigt för att spela ”GTA VI” på släppdagen den 19 november 2026 i San José, USA.

Skolfrånvaron mer än fördubblades på en skola i Arvika dagen som det populära tv-spelet ”Grand Theft Auto VI” släpptes i förra veckan. Det rapporterar Arvika Nyheter. Samma dag ökade frånvaron på alla kommunens skolor, enligt tidningen.

Även i Sundsvall ökade frånvaron både i grund- och gymnasieskolor med runt 25 procent, enligt SVT Västernorrland.

Alla gymnasieelever som Arvika Nyheter frågar vet andra elever som skolkade för att spela ”GTA VI”.

– Det har blivit så hajpat under så lång tid så jag tror definitivt att många kan tänka sig att hoppa över en skoldag, säger gymnasieeleven Felix Sandström till SVT.