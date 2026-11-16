Nya "GTA"-spelet • Omni förklarar
Konsolkaos och sjuka priser – är en ny maskin julens sämsta köp?
Sex år gamla spelkonsoler kostar i dag upp till det dubbla mot när de släpptes. GTA VI tog tio år att utveckla men när rekordspelet släpps nu i veckan är det med kompromisser för att fungera på kundernas åldrande Xbox och Playstation. Nästa generation spelkonsoler kan släppas redan nästa jul. Eller inte – än så länge blir de så dyra att få lär vilja köpa dem.
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