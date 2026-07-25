Gudrun Schymans om Buschs feminism: ”Åt helvete”

Feministiskt initiativs medgrundare Gudrun Schyman imponeras inte av Ebba Buschs syn på feminism, utan anser att Kristdemokraternas partiledare missförstått alltihop. Det säger hon i en större intervju med Expressen.

– Hon tror att det är någon etikett som man kan klistra på, för att ”det är bra med kvinnor”. Det har väl inte med saken att göra? Det är ju helt åt helvete.

Schyman tycker samtidigt att politiker i dag är fega när det gäller klimatkrisen och säger att det inte finns något parti som matchar hennes åsikter i höstens val.