Gudrun Schymans om Buschs feminism: ”Åt helvete”
Feministiskt initiativs medgrundare Gudrun Schyman imponeras inte av Ebba Buschs syn på feminism, utan anser att Kristdemokraternas partiledare missförstått alltihop. Det säger hon i en större intervju med Expressen.
– Hon tror att det är någon etikett som man kan klistra på, för att ”det är bra med kvinnor”. Det har väl inte med saken att göra? Det är ju helt åt helvete.
Schyman tycker samtidigt att politiker i dag är fega när det gäller klimatkrisen och säger att det inte finns något parti som matchar hennes åsikter i höstens val.
bakgrund
Gudrun Schyman
Wikipedia (sv)
Gerd Gudrun Maria Schyman, född 9 juni 1948 i Täby församling i Stockholms län, är en svensk politiker. Hon var riksdagsledamot 1988–2006 för Vänsterpartiet kommunisterna (1988–1990), Vänsterpartiet (1990–2004) och därefter som politisk vilde (2004–2006). Schyman var partiledare för Vänsterpartiet 1993–2003, och bildade sedan Feministiskt initiativ där hon var partiledare åren 2005–2011 och 2013–2019. Schyman representerade partiet i kommunfullmäktige i Simrishamn fram till 2022. Hon lämnade Feministiskt initiativ i början av 2022 och medverkar därefter i Klimatalliansen. Hon är bosatt i Gladsax i Simrishamns kommun.
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