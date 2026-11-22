SMHI har utfärdat en gul snövarning för sydligaste delen av Gävleborgs kustland och delar av Uppsala län.

”Från måndag kväll och vidare under tisdagen snöbyar som lokalt kan bli kraftiga och ge problem i trafiken”, skriver de.

Varningen gäller från klockan 21 på måndag till klockan 23 på tisdag.

Sedan tidigare är en orange varning för snöfall i kombination med vind utfärdad för delar av norra Uppsala län, från söndag klockan 15 till måndag klockan 12.