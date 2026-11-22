Den som planerar att ge sig ut på vägarna mellan Uppsala och Gävle under söndagen bör tänka ett varv till. Det säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI, till P4 Uppland.

Anledningen är en orange varning för två decimeter snö och kraftiga vindar i området. Det är inte säkert att snöröjarna hinner med att röja lika snabbt.

– De gör ju ett jättejobb såklart, men har man otur och blir fast, då kommer ju inte snöröjarna fram heller. Då kommer kanske inte andra samhällsviktiga funktioner heller fram och då kan det vara fråga om liv och död, säger Fougman.

Ovädret väntas bli ihållande och snön ser inte ut att avta förrän på onsdag.

– Det kan bli riktigt obehagligt att vara ute och åka i det här, säger meteorolog Ulrika Elvgren till TV4 Nyheterna.