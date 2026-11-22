SMHI har utfärdat en orange varning för snö och vind mellan Uppsala och Gävle. Varningen börjar gälla vid 15.00 i dag och gäller fram till lunchtid på måndag.

Området som omfattas av varningen täcker E4. SMHI uppmanar trafikanter att inte ge sig ut i trafiken i onödan och att man får vara förberedd på att bli stående längs vägen.

”Det kan vara mycket svårt att ta sig fram i trafiken på grund av snö på vägar, trafikolyckor eller stillastående fordon.”