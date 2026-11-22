Orange varning för snö och vind norr om Uppsala
SMHI har utfärdat en orange varning för snö och vind mellan Uppsala och Gävle. Varningen börjar gälla vid 15.00 i dag och gäller fram till lunchtid på måndag.
Området som omfattas av varningen täcker E4. SMHI uppmanar trafikanter att inte ge sig ut i trafiken i onödan och att man får vara förberedd på att bli stående längs vägen.
”Det kan vara mycket svårt att ta sig fram i trafiken på grund av snö på vägar, trafikolyckor eller stillastående fordon.”
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen