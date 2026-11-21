Det har blivit många turer kring vädervarningar för snö i Stockholm och Uppsala från SMHI. Nu har prognosen svängt ännu en gång och SMHI förlänger söndagens varning.

Lördagens varning slutar att gälla klockan 12.00. Nästa varning skulle tidigare inte börja gälla förrän ett dygn senare, men nu tidigareläggs den till 04.00.

– Vi tittar löpande på nytt prognosmaterial. Det kan hända att det uppdateras igen, men det här är den bästa prognosen i nuläget, säger Therese Fougman, meteorolog vid SMHI, till DN.