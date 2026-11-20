SMHI förkortar den gula snövarningen för Stockholms- och Uppsalaområdet med två dygn.

Den gäller till lördag klockan 12, efter att tidigare ha förlängts till måndag klockan 11.

Varningen började gälla klockan 21 på fredagskvällen. Fem till 15 centimeter snö väntas falla, och störst mängder väntas i Uppland.