SMHI utökar sin snövarning över Stockholm och Uppsala fram till på måndag klockan 11.00. Tidigare gällde varningen bara fram till klockan 23.00 på lördagskvällen.

Fredagen kan bjuda på kraftiga vindar. Under lördagen väntas mellan fem och femton centimeter nysnö.

– Totalt sett tror jag att det kommer komma mycket mer. För det här är ett snöfall som ligger kvar inte bara i dag utan även under helgen och kanske i inledningen av nästa vecka, säger Klarts meteorolog Lasse Rydqvist till Radio Aftonbladet.

”Nederbörden fortsätter även under söndagen och in på måndagen. Då kan det komma ytterligare fem till femton centimeter snö”, skriver SMHI.