Det gäller att vara förberedd när snön drar in över Svealand, det säger Trafikverket till TV4 Nyheterna.

– Har man inte bytt till vinterdäck är det dags att göra det, säger Felicia Danielsson, presskommunikatör på Trafikverket.

En gul varning har utfärdats över Stockholm och Uppsala och lokalt kan det falla 15 centimeter snö. Danielsson varnar för att snön kan komma att ligga kvar ett par dagar. Däremot finns det i nuläget inga rekommendationer att avstå från resor.