Snö och halka har orsakat ett flertal trafikolyckor i Östergötland under eftermiddagen, skriver Expressen.

– Håll avstånd för tusan, säger polisens presstalesperson Johnny Gustavsson.

Bland annat har en minibuss voltat, en skoltaxi åkt av vägen och tre olyckor inträffat på E4, enligt Corren. Även en av räddningstjänstens brandbilar har åkt i diket utanför Linköping.

– Det var som is, säger en av brandmännen.