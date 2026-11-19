Gul snövarning i Stockholm – kan komma 15 centimeter
SMHI utfärdar gul snövarning för Stockholmsområdet och delar av östra Svealand under fredagen och lördagen.
”Vid norra Upplandskusten blir det mest nederbörd i form av regn. Övriga området får nederbörd mest som snö. Fram till lördag kväll kan det komma 5 till 15 cm snö, störst mängd i Uppland”, skriver de.
Varningen gäller från klockan 18 på fredagen till klockan 20 på lördagen.
SMHI skriver att problem kan uppstå i väg- och kollektivtrafiken, och uppmanar till längre restid och anpassad hastighet.
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