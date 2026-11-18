Flera halkolyckor har inträffat i Uppsala och Västmanland på onsdagen, däribland en frontalkrock i Kungsör. Polisen i region Mitt går nu ut och uppmanar allmänheten att köra försiktigt, skriver Expressen.

– Temperaturen ligger ju omkring nollstrecket, vilket ofta gör att det fryser på vägbanorna. Det blir väldigt halt, säger presstalespersonen Wayne Seretis.

Trafikverket varnar för halkrisk och besvärligt väglag på en stor mängd vägar från Jönköpings län upp till Dalarna, men också i Västra Götaland.

SMHI har också utfärdat en gul varning för plötslig ishalka längs Västerbottens och Norrbottens kuster under natten mot torsdag och morgonen.