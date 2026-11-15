SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka vid kusten i Västerbotten och Västernorrland.

”Regn som faller på kalla vägbanor kan leda till halt väglag”, skriver SMHI på sin hemsida.

SMHI uppmanar allmänheten att köra försiktigt och att tänka på att även gång- och cykelvägar kan bli hala.

Varningen gäller fram till måndagsmorgonen.