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En traktor snöröjer i Skellefteå, där en röd varning utfärdades den 12 november.

Flera lastbilar sitter fast på E4:an norr om Umeå, vilket orsakar totalstopp i båda riktningarna, skriver Västerbottenskuriren.

– Det rör sig om lastbilar som har fastnat eller havererat på tre olika platser, säger polisens presstalesperson Maria Fredriksson till tidningen.

Det handlar både om bilar som fastnat på grund av väglaget, och andra orsaker.

Nu uppmanar polisen trafikanter att undvika sträckan.

– Vi vill inte att fler ska bege sig ut och fastna i trafiken, säger Maria Fredriksson.

SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall längs Västerbottens kust.