Flera lastbilar har kört fast på E4 under natten till fredagen. Bilden är från ett annat tillfälle.

Under natten till fredagen har lastbilar kört fast vid flera platser på E4 längs Norrlandskusten, rapporterar SVT Nyheter. Det är bland annat totalstopp i södergående riktning mellan Härnösand och Örnsköldsvik.

Enligt Trafikverkets hemsida står flera lastbilar stilla och bärgare är på plats. Allmänheten uppmanas att om möjligt försöka välja en annan väg.

Trafikverkets preliminära prognos är att trafiken kan släppas på igen vid 08.30.

SMHI har utfärdat varningar för snöfall som sedan torsdagsmorgonen gäller för delar av västra Svealand, norra Hälsingland och Västernorrland samt ett område mellan Umeå och Piteå.