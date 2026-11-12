Det är stopp i trafiken på E4 södergående mellan Bjästa och Docksta på Höga kusten, rapporterar Ekots trafikredaktion.

Den första långtradaren fick problem att ta sig fram vid 19.30, och vid 22.30 sitter mellan 60 och 100 fordon fast.

SMHI har utfärdat orange varning och det snöar ymnigt i området. Bärgare är på plats, uppger Trafikverket enligt SVT.