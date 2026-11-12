Skellefteå kommun har gått upp i stabsläge inför det snöoväder som drar in under dagen, skriver DN.

Möten om hur man ska hantera de kommande 48 timmarna pågår, men åtminstone hemtjänsten kommer att åka ut till dem som behöver det. Samtidigt kommer alla icke-samhällsviktiga verksamheter, exempelvis badhus, att hålla stängt från klockan 14 och framåt, och åtminstone gymnasieskolor väntas lägga om till distansundervisning i morgon.

– Vi håller möten med berörda förskolor och skolor. Information kommer att gå ut till föräldrar, men mycket av verksamheten kommer att bedrivas på distans eller stänga, säger kommunchefen Kristina Sundin Jonsson.