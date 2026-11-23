Polisen i Jönköpings län uppmanar bilister att ”tänka till lite” efter en stökig trafikdag. Till Aftonbladet säger presstalespersonen Johnny Gustavsson att bilister inte håller tillräckligt avstånd trots att väglaget är besvärligt.

– Alla som har körkort vet att det blir vinter, och när det blir vinter blir det is, och när det blir is blir det halt, och då är det svårare att bromsa.

Om alla ”använder den kunskap” de har så kan det värsta undvikas, säger han.