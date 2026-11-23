SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall under måndagen och tisdagen, rapporterar SVT Nyheter. Varningen gäller för ett område som sträcker sig från söder om Uppsala till strax norr om Gävle.

På söndagseftermiddagen utfärdade SMHI en orange vädervarning för snöfall i kombination med vind i delar av norra Uppsala län.