De kommande veckorna ser ut att bli milda, med plusgrader i södra Sverige långt in i december. Det visar en långtidsprognos från vädersajten Klart.se.

– Särskilt den här ganska kritiska veckan, vecka 52, julveckan, säger sajtens meteorolog Lasse Rydqvist till Aftonbladet.

Rydqvist tillägger att långtidsprognoser är osäkra och att mycket kan förändras. En mer säker prognos kan göras sju till tio dagar före julafton.