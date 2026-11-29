Arkivbild: Ymnigt snöfall på väg 1024/1025, Vasaloppsvägen, mellan Sälen och Mora på onsdagen.

SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i norra delen av Norrbottens kustland under måndagen. Varningen gäller området mellan Luleå och Haparanda.

Ett snöfall är på väg in över länet och vid kusten kommer det att omvandlas till regn, nederbörd som riskerar att frysa till is på kalla vägar.