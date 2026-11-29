SMHI varnar för plötslig ishalka i Norrbotten
SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i norra delen av Norrbottens kustland under måndagen. Varningen gäller området mellan Luleå och Haparanda.
Ett snöfall är på väg in över länet och vid kusten kommer det att omvandlas till regn, nederbörd som riskerar att frysa till is på kalla vägar.
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