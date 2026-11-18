SMHI varnar för ishalka i Umeå, Piteå och Luleå
Snöfallet i Västerbotten och Norrbotten riskerar att leda till plötslig ishalka på vägarna i städer som Umeå, Piteå och Luleå under torsdagen. SMHI har nu utfärdat en gul vädervarning.
Vädermyndigheten uppmanar bilister att köra försiktigt och påminner resenärer om att det finns en risk för förseningar i kollektivtrafiken.
”Tänk även på att gång- och cykelvägar kan vara hala”, står det i varningen.
Blixthalkan tros kunna slå till i Umeå redan under kvällen och natten. Varningen i Norrbotten börjar vid midnatt.
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