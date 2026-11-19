SMHI har utfärdat gul varning i östra Svealand, inklusive Stockholm, under fredag och lördag. De bedömer att fem till 15 centimeter kommer falla – men Lasse Rydqvist, meteorolog på Klart, tror att det kan bli ännu mer än så.

– Det kommer att vräka på ordentligt. Varningen ligger kvar lördag och även söndag ser det ut att bli mycket. Så totalt sett kan det bli flera decimeter, säger han till Aftonbladet.

Snövädret orsakas av två lågtryck som bakas ihop och leder till nordliga vindar, enligt Rydqvist. Ett ligger över östra Norrland och ett över Finland.