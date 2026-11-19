Bild från tidigare snöoväder i Sundsvall.

Ett kraftigt snöfall har vräkt ner över Sundsvall och orsakat stora trafikproblem, skriver lokala medier.

Polisen har fått in flera ärenden om fordon som sitter fast eller glider runt, och uppmanar trafikanter att köra försiktigt och anpassa hastigheten.

All busstrafik i staden har ställts in, preliminärt till klockan 18.00.

SMHI har dock inte utfärdat någon vädervarning.

– En anledning är att vi jobbar med konsekvensbaserade varningar och samverkar med länsstyrelserna. I samråd med dem avgör man om det ska utfärdas en varning eller inte.