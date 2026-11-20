Blixthalkan har slagit till på flera vägar i Sverige under fredagen.

På E6 i Halland har flera olyckor inträffat under morgonen, skriver GP. Trafikverket har flaggat för mycket besvärligt väglag på sträckan förbi Falkenberg.

– Vi har haft ett par avåkningar just i Falkenbergstrakten, säger Joel Isaksson vid räddningstjänsten Storgöteborg.

Under morgonen skedde en olycka på E18 i höjd med Nyängsrondellen i Grums, rapporterar SVT Värmland.

– Det var blixthalka på vägen och flera bilar hade krockat samtidigt. En hade kört in i ett räcke men lyckades ta sig loss, säger en operatör vid SOS Alarm.

Trafikverket varnar för besvärligt väglag kring Malung, Mora, Sälen och Vansbro.