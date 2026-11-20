Moderaterna i Stockholm vill införa en ”snökommission” för att undvika en upprepning av snökaoset i januari där 800 bussavgångar tvingades ställas in. Det rapporterar Mitt i.

– Förra vinterns snöfiasko får inte upprepas. Nu kräver vi att ansvariga politiker i regionen ligger steget före, prioriterar rätt och agerar innan bussarna står stilla och ambulanserna fastnar, säger oppositionsregionrådet Axel Conradi (M).

”Snökommissionen” ska bland annat upprätta en gemensam prioriteringslista som man ska utgå ifrån vid kraftfulla snöfall. Framför allt ska man prioritera vägar till sjukhus, vårdinrättningar och kollektivtrafikens viktigaste stråk, enligt förslaget.

Från klockan 18.00 i kväll råder en gul varning från SMHI över Stockholm och Uppsala för snö. Mest snö ser ut att falla i de norra delarna av Uppsala, skriver Expressen. Under lördagen väntas mellan fem och femton centimeter snö.