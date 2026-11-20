Platinumcars Arena som fick snö för ett par år sedan.

Det nalkande snöovädret som drar in över Stockholm och Uppsala kan ställa till det för guldmatchen mellan Sirius och Djurgården på söndag. Det rapporterar UNT.

– Det finns absolut en risk för det, säger Stefan Wittberg, affärsområdeschef på Uppsala arenor och fastigheter.

Nu pågår arbetet för fullt på Studenternas IP för att den allsvenska matchen ska kunna spelas. Under fredagen har personalen fått skotta planen för att Sirius ska kunna träna.

Beslutet om matchen blir av tas av Svenska Fotbollförbundets domarteam tillsammans med lagen på söndag, skriver Expressen.