Ett flertal olyckor har inträffat i Stockholm och Uppsala efter att snöovädret dragit in, rapporterar TV4 Nyheterna.

Bland annat har två avåkningar inträffat i Stockholm, däremot klarade sig samtliga utan personskador. Även två olyckor har inträffat utanför Täby, samt en krock mellan en lastbil och personbil inträffade på E4 i höjd med Rotebro.

– Det är inte ett lagkrav på vinterdäck nu, det gäller från 1 december. Men vi uppmanar allmänheten att vara ansvarsfull, säger Ashkan Ardalan, presstalesperson i polisregion Stockholm.

Den som inte anpassar körningen efter väglaget kan bli misstänkt för vårdslöshet i trafik.