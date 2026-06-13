GVFÖ-män i Australien var dömda och våldsamma

Flera deltagare i den australiensiska versionen av Gift vid första ögonkastet riktar hård kritik mot programmet. (Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.)

Flera kvinnor i den australiensiska versionen av tv-programmet Gift vid första ögonkastet parades ihop med män som var dömda för vålds- eller narkotikabrott, rapporterar BBC. En av dem säger till kanalen att hennes ”make” själv berättade att han hade aggressionsproblem och vid flera tillfällen kastade saker mot tv-teamet under inspelningarna.

– Ingen ska behöva bli lämnad själv med en främling som har ett kriminellt förflutet. Man borde åtminstone få kännedom om det och göra sitt eget val, säger Sierah Swepstone, en annan av deltagarna, till BBC.

Under våren berättade två deltagare i den brittiska versionen av programmet – som sänds av Channel 4 – att de under inspelningarna hade blivit våldtagna av sina respektive ”makar”.

Channel 4 har därefter bett om ursäkt och lovat att utreda vad som har hänt.