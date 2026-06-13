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Flera deltagare i den australiensiska versionen av Gift vid första ögonkastet riktar hård kritik mot programmet. (Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.) (Gorm Kallestad/NTB)
Nöje & kultur

GVFÖ-män i Australien var dömda och våldsamma

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Flera kvinnor i den australiensiska versionen av tv-programmet Gift vid första ögonkastet parades ihop med män som var dömda för vålds- eller narkotikabrott, rapporterar BBC. En av dem säger till kanalen att hennes ”make” själv berättade att han hade aggressionsproblem och vid flera tillfällen kastade saker mot tv-teamet under inspelningarna.

– Ingen ska behöva bli lämnad själv med en främling som har ett kriminellt förflutet. Man borde åtminstone få kännedom om det och göra sitt eget val, säger Sierah Swepstone, en annan av deltagarna, till BBC.

Under våren berättade två deltagare i den brittiska versionen av programmet – som sänds av Channel 4 – att de under inspelningarna hade blivit våldtagna av sina respektive ”makar”.

Channel 4 har därefter bett om ursäkt och lovat att utreda vad som har hänt.

Deltagaren: ”Kvinnor är inte säkra i GVFÖ Australien”
BBC
Tidigare Channel 4-chefen: ”Skulle aldrig ha godkänts” (7 juni)
www.abc.net.au
SVT efter stormen runt brittiska GVFÖ: ”Jävligt otäckt” (20 maj)
www.tv4.se
Tidigare deltagare döms för innehav av heroin (13 oktober 2025)
www.news.com.au
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