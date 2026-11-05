Halvledaraktier faller kraftigt på börserna i USA på torsdagen efter att investerare börjat dumpa aktierna efter resultatet i mellanårsvalet. Det skriver Bloomberg.

När Demokraterna tar över makten i kongressen förväntas det bli svårare att få igenom byggen av nya datacenter.

Ett index på börsen i Philadelphia som följer halvledarsektorn faller med över 9 procent och det ser ut som att det kan bli den värsta dagen för sektorn sedan juni. Under veckan är indexet ner 12 procent hittills och det lutar åt att det kan bli den värsta veckan sedan april 2025.