Halvledarkrisen fördjupas – stora börsfall i USA

Amerikanska bolag kopplade till halvledare och minneskort faller kraftigt i den inledande handeln på tisdagen. Intel, AMD och Sandisk faller alla med mellan 6 och 12 procent.

Violeta Todorova, senior analyschef på Leverage Shares, säger till Bloomberg att det handlar om vinsthemtagningar där förväntningarna hade blivit nästan orimligt högt ställda.

– Investerarna behöver helt enkelt en anledning att ta hem vinsten, säger hon.

Bakom kursfallen ligger dels oron som är kopplad till att konkurrensen från Kina blir alltmer intensiv.

Dessutom finns frågetecken kring de så kallade ”cirkulära affärerna”, där techjättar gör stora affärer med varandra och där belåningen stiger. Då blir det allt viktigare att AI börjar generera intäkter.