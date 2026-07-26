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”Han hatar oss”: Därför räds ryska militärbloggare Ukrainas nya ÖB

Mychajlo Drapatyj, Ukrainas nya överbefälhavare. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Ukrainas nya överbefälhavare Mychajlo Drapatyj är ett populärt val i hemlandet. Men på andra sidan fronten har utnämningen väckt oro.

Flera ryska militärbloggare varnar för att Ryssland i Drapatyj kan ha fått en särskilt farlig motståndare på halsen.

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