Handeln varnar: Snart måste vi slänga varor för miljoner

Nya EU-direktiv gör att svenska företag snart kan tvingas slänga produkter för flera miljoner – alldeles i onödan, skriver flera företrädare för handeln på DN Debatt.

Ett nytt direktiv som ska främja hållbar konsumtion börjar gälla vid årsskiftet, och ställer krav på nya formuleringar eller miljömärkningar. Men många produkter har redan tryckts, skriver debattörerna, som vill att regeringen agerar och inför en övergångsperiod.

Annars kan mängder av lagervaror kasseras, enligt handeln.

”Inte för att produkterna är dåliga, utan för att företagen fortfarande saknar precisa besked om vad som gäller under det nya regelverket.”