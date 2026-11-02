Stockholms Handelskammare välkomnar Swedavias beslut att skrota planerna på en ny pir på Arlanda och i stället investera på andra håll, skriver TT. Enligt organisationens näringspolitiske chef Carl Bergkvist är det bra att man vidtar åtgärder för att flygplatsen ska få fler direktlinjer och lägre kostnader.

– Det har ju gått katastrofdåligt för Arlanda de senaste decennierna. Vi har tappat många direktlinjer och det här är ett stort problem, säger han till nyhetsbyrån.