Resande med väskor på Terminal 5 på Arlanda flygplats. Illustrationsbild.

Swedavia slopar delar av miljardsatsningen för att bygga ut Arlanda, enligt ett pressmeddelande. Bland annat avbryts projekteringen av den nya pir som planerades vid terminal 5.

Bakom beslutet ligger en analys av förändrade resenärsbeteenden, skriver Swedavia och antyder att framtida kapacitetsbehov väntas växa långsammare.

– Vi behöver alltid utgå från hur verkligheten ser ut och vad som är bäst för flygbolagen och våra resenärer, säger vd:n Mats Johannesson i pressmeddelandet.

Beslutet ska tidigarelägga andra satsningar, men innebär samtidigt nedskrivningar på cirka 1,2 miljarder kronor.

Våren 2019 aviserade Swedavia investeringar på 44 miljarder kronor fram till 2025, främst för att öka kapaciteten på Arlanda. Den nya piren beräknades då kosta 15 miljarder.