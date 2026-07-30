Hanoi rivs och byggs om – boende betalar priset

En kvinna med sin hund framför en byggnad som förstörts.

Vietnam satsar stort på att utveckla sin ekonomi. I huvudstaden Hanoi pågår en byggboom som ska förvandla staden till ett högteknologiskt centrum inom de kommande 100 åren, rapporterar AP.

Liknande projekt i Kina och andra asiatiska länder har skett på bekostnad av invånare som tvingats flytta till nya förorter med bristfällig service och infrastruktur.

– Vi kan bara vänta. Jag vet inte vart de kommer att flytta oss, säger Nguyen Thi Nhan, vars hus har rivits.

Hon har ännu inte fått någon ersättning och bor nu i en hyresbostad tillsammans med sin familj och sina föräldrar.

– Vi vill fortsätta bo här. Vår familj har bott här i generationer, säger en annan boende, Van, som av rädsla endast uppger sitt förnamn.