Hanoi rivs och byggs om – boende betalar priset
Vietnam satsar stort på att utveckla sin ekonomi. I huvudstaden Hanoi pågår en byggboom som ska förvandla staden till ett högteknologiskt centrum inom de kommande 100 åren, rapporterar AP.
Liknande projekt i Kina och andra asiatiska länder har skett på bekostnad av invånare som tvingats flytta till nya förorter med bristfällig service och infrastruktur.
– Vi kan bara vänta. Jag vet inte vart de kommer att flytta oss, säger Nguyen Thi Nhan, vars hus har rivits.
Hon har ännu inte fått någon ersättning och bor nu i en hyresbostad tillsammans med sin familj och sina föräldrar.
– Vi vill fortsätta bo här. Vår familj har bott här i generationer, säger en annan boende, Van, som av rädsla endast uppger sitt förnamn.
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