Byggboom ska förändra Hanoi i grunden

Vietnam siktar på tvåsiffrig ekonomisk tillväxt. I jakten på den håller huvudstaden Hanoi på att förändras i grunden.

Över hela staden hörs hydraulhammare, grävmaskiner och ljudet av betong som rivs. Målet är att förvandla Hanoi till en ultramodern storstad inom 100 år, rapporterar AP.

Bara under första halvåret 2026 har Hanoi spenderat 2,4 miljarder dollar, motsvarande omkring 22,8 miljarder kronor, på att frigöra mark för omkring 1 500 projekt. Enligt lokala myndigheter omfattar satsningen bland annat översvämningsskydd och åtgärder för att minska luftföroreningarna.

Men satsningen är inte riskfri. Nguyen Khac Giang, gästforskare vid ISEAS–Yusof Ishak Institute i Singapore, varnar för att byggboomen kan driva upp fastighetspriserna och göra bankerna sårbara för förluster om marknaden försvagas.

– Projekten innebär stora ekonomiska möjligheter, men samtidigt finns det risker som måste tas på allvar, säger han.