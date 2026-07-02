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Ekonomi

Här bygger Elon Musk sin egen rymdstad i Texasöknen

David Orr and his bird Willie keep watch as SpaceX’s mega rocket Starship is prepared for a test flight from Starbase in Boca Chica, Texas, 2025. (Eric Gay/AP)

Elon Musks rymdbolag Space X har på kort tid byggt upp en raketstad vid Boca Chica beach på Texas kust. Starbase, som växt fram kring bolagets anläggning och blev en egen stad förr…

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Financial Times

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