Här bygger Elon Musk sin egen rymdstad i Texasöknen
Elon Musks rymdbolag Space X har på kort tid byggt upp en raketstad vid Boca Chica beach på Texas kust. Starbase, som växt fram kring bolagets anläggning och blev en egen stad förr…
Financial Times
The town that Elon Musk built
A new city of SpaceX workers is emerging out of th…
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