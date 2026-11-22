Här bygger USA sin första ubåtsbas utomlands på 53 år
På en ö utanför Australiens västkust byggs en marinbas om för att ta emot amerikanska atomubåtar. Det blir USA:s första nya ubåtsbas utomlands på 53 år.
The Economist
Inside America’s first new submarine base abroad for 53 years
AUKUS is beginning to make waves on Australia’s we…
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