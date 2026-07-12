Här byggs klädjättens fabrik om för en varmare värld
Extremvärmen slår hårt mot miljontals textilarbetare i Asien, där heta maskiner och dålig ventilation förvärrar arbetsmiljön. I Indien uppger 87 procent av de anställda i klädindus…
Bloomberg
Top Fashion Brands Have a Supply Chain Battle Against Extreme Heat
The global garment industry is beginning to addres…
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