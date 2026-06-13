Här får kungaparet skjuts över Stockholms ström

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia ombord på kungaslupen Vasaorden vid Skeppsbron under deras guldbröllopsfirande i Stockholm.

Kungaparets guldbröllopsfirande är på många sätt inspirerad av deras bröllopsdag. Vid 14-tiden var det dags för en rodd över Stockholms ström med kungaslupen Vasaorden – precis som på bröllopsdagen 1976.

På bilder från platsen syns hur hundratals människor sitter längs Stockholms kajer och vinkar till kungen och drottningen. Vasaorden är byggd 1923 och användes senast 2023, när kungen firade 50 år på tronen, skriver DN.

Rodden ska ta dem från Skeppsbron till Djurgården, där hästkortege genom centrala Stockholm väntar.