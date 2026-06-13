Kungaparet firar 50 år av kärlek med pompa och ståt

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia under tacksägelsegudstjänsten Te Deum med anledning av kungaparets guldbröllop i Slottskyrkan.

För 50 år sedan gifte sig kung Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath i Storkyrkan i Stockholm. I dag firar de guldbröllop med kortege, konserter och rodd.

Egentligen var det faktiskt den 19 juni 1976 som kungaparet gifte sig. Men eftersom bröllopsdagen i år krockar med midsommarafton har man flyttat festen en vecka.

Dagen inleddes med tacksägelsegudstjänst, ”Te Deum”, i Slottskyrkan tillsammans med resten av kungafamiljen. I eftermiddag blir det en rodd av kungaslupen Vasaorden över Stockholms ström och därefter hästkortege genom centrala Stockholm.

Cirkeln sluts med guldbröllopskonsert på Kungliga Operan. På en direktsänd gala från operan sjöng nämligen Abba ”Dancing queen” för första gången kvällen före bröllopet 1976.