ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Kung Carl Gustaf och drottning Silvia under tacksägelsegudstjänsten Te Deum med anledning av kungaparets guldbröllop i Slottskyrkan. (Christine Olsson/TT)
Kungaparets guldbröllop

Kungaparet firar 50 år av kärlek med pompa och ståt

Av Ebba Örn
Publicerad:

För 50 år sedan gifte sig kung Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath i Storkyrkan i Stockholm. I dag firar de guldbröllop med kortege, konserter och rodd.

Egentligen var det faktiskt den 19 juni 1976 som kungaparet gifte sig. Men eftersom bröllopsdagen i år krockar med midsommarafton har man flyttat festen en vecka.

Dagen inleddes med tacksägelsegudstjänst, ”Te Deum”, i Slottskyrkan tillsammans med resten av kungafamiljen. I eftermiddag blir det en rodd av kungaslupen Vasaorden över Stockholms ström och därefter hästkortege genom centrala Stockholm.

Cirkeln sluts med guldbröllopskonsert på Kungliga Operan. På en direktsänd gala från operan sjöng nämligen Abba ”Dancing queen” för första gången kvällen före bröllopet 1976.

Stockholms stad bjuder också in till en gratis konsert i Kungsträdgården
TT
Kungen om kärleken: ”Det kanske inte alltid blir det där rosenröda” (4 juni)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Sommar i Sverige från 730 kr/natt på Elite Hotels
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen