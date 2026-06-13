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Lily Allen och David Harbour, 2022. (Vianney Le Caer / AP)
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Harbour om Allens album: ”Respekterar henne”

Av Olivia W Demred
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Skådespelaren David Harbour kommenterar för första gången exfrun Lily Allens omtalade skilsmässoalbum ”West End girl”. I en intervju med Variety säger han att upplevelsen var ”märklig”.

– Jag tycker att varje konstnär har rätt att använda sina egna erfarenheter i sitt skapande, och därför respekterar jag henne för att hon gör det, fortsätter han.

Harbour säger att han värnar om sitt privatliv och vill därför inte bemöta anklagelserna om exempelvis otrohet som framkommer i Allens sångtexter, som hon beskrivit som en blandning av verklighet och fiktion.

Läs hela intervjun via länken nedan.

David Harbour Is Ready to Talk About His Mental Health, Lily Allen’s ‘West End Girl’ and the End of ‘Stranger Things’
Variety

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