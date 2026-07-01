Haven är rekordvarma – och kan bli varmare av El Niño

Haven är varmare än vad som någonsin tidigare uppmätts vid den här tiden på året, enligt data från EU:s klimattjänst Copernicus. Den 21 juni låg den genomsnittliga globala havsytetemperaturen mellan de 60:e breddgraderna på 20,86 grader skriver CNN. Det är strax över junirekordet som uppmättes 2024.

Värmen har drivits på av väderfenomenet El Niño, som bland annat kännetecknas av ovanligt varmt vatten i Stilla havet runt ekvatorn. Copernicus-chefen Carlo Buontempo varnar för att de nya värmerekorden kan vara början på en ny fas ”som återigen leder oss in på okänt territorium”.

– Med havstemperaturer på dessa nivåer och El Niño i horisonten kommer vi sannolikt att se fler temperaturrekord slås under de kommande månaderna, säger han.