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Människor badar i Atlanten i Biarritz. Illustrationsbild. (Bob Edme / AP)
KlimathotetGlobala utmaningarna

Haven är rekordvarma – och kan bli varmare av El Niño

Av Ebba Örn
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Haven är varmare än vad som någonsin tidigare uppmätts vid den här tiden på året, enligt data från EU:s klimattjänst Copernicus. Den 21 juni låg den genomsnittliga globala havsytetemperaturen mellan de 60:e breddgraderna på 20,86 grader skriver CNN. Det är strax över junirekordet som uppmättes 2024.

Värmen har drivits på av väderfenomenet El Niño, som bland annat kännetecknas av ovanligt varmt vatten i Stilla havet runt ekvatorn. Copernicus-chefen Carlo Buontempo varnar för att de nya värmerekorden kan vara början på en ny fas ”som återigen leder oss in på okänt territorium”.

– Med havstemperaturer på dessa nivåer och El Niño i horisonten kommer vi sannolikt att se fler temperaturrekord slås under de kommande månaderna, säger han.

Höga havstemperaturer för med sig andra problem
CNN
Det går inte att säkert säga om temperaturerna är tillfälligt högre eller om de kommer förbli rekordhöga
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KlimathotetGlobala utmaningarnaKlimatförändringarCopernicusEl Niño