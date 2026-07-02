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HD-domaren Amy Coney Barrett – från hyllad till ”förrädare”

Amy Coney Barrett, en av nio domare i högsta domstolen i USA. (Win McNamee / AP)

Amy Coney Barrett hyllades av de konservativa som ett säkert kort när hon blev ny HD-domare i USA.

Nu anklagar Maga-profiler henne för förräderi.

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