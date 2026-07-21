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Pete Hegseth. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Hegseth ber kongressen om mer pengar till Irankriget – jämför med Ukraina

Av Joel Malmén
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USA:s krig mot Iran har hittills kostat runt 37,5 miljarder dollar, motsvarande 364 miljarder kronor. Det är Pentagons senaste uppskattning, uppger försvarsminister Pete Hegseth enligt New York Times.

Siffran pressades ur Hegseth under ett senatsförhör på tisdagen. Han och försvarschefen Dan Caine hade kommit för att be om ytterligare 70 miljarder dollar till krigsinsatsen.

I bjärt kontrast till Donald Trumps många uttalanden om ett snabbt avklarat krig drar Hegseth nu paralleller till Ukrainakriget.

– Jag sitter här inför ett utskott som pratar om att vinna ett krig som pågått i fyra år, och samtidigt pratar om strategisk förlust i en konflikt som pågått i fyra månader för att hindra Iran från att skaffa kärnvapen.

Enligt källor till Washington Post står Pentagon inför ett akut budgetunderskott, och viss kritisk finansiering väntas ta slut inom några veckor.

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Kielinstitutets jämförelse av USA:s och EU:s Ukrainastöd
www.kielinstitut.de
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