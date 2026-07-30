Henriksson skippar EM – stoppas av skadekänning

Sprintern Julia Henriksson missar EM i augusti. Hon har under en längre tid plågats av en skada och avslutar därför säsongen redan nu.

– Jag har länge hoppats och trott att det skulle vända, men nu efter SM kände jag att det inte funkar, säger hon i ett pressmeddelande.

Det rör sig om en skadad sena i ena benet. Det är oklart om hon behöver opereras.