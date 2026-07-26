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Bianca Salming under SM, 26 juli. (ARON BROMAN / BILDBYRÅN)
Friidrottssäsongen

Silver till Salming – som missar EM: ”Besviken”

Av Patrik Dahlin
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Mångkamparen Bianca Salming fick nöja sig med ett silver under helgens SM i Uppsala. 27-åringen, som vann sju guld mellan 2016 och 2015, fick inte heller tillräckligt höga poäng för att kvalificiera sig till EM i augusti.

– Jag hatar att förlora, så jag är besviken.

Elsa Wållgren vann tävlingen, blott sju poäng före Salming. Wilma Nilsson tog bronset.

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